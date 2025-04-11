Muş\'ta Köy Evinde Yangın Çıktı

Muş'ta sabah saatlerinde köy evinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Muş'ta sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkeze bağlı Harman köyünde ikamet eden Zafer Akalın'a ait evde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dört katlı binanın bir dairesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının diğer dairelere sıçraması önlenirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ