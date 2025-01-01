Müzisyen Koca Eşini Öldürdü

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12 yıllık eşini öldüren müzisyen koca tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıldır evli olduğu eşini öldüren şüpheli koca, tutuklandı.

Olay, dün Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.00 sıralarında İ.K. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek eşi Simge Kodalak'ı Kaynarca Reisler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Olay yerine götürülen ve ardından gözaltına alınan şüphelinin ise müzisyen olduğu öğrenildi. Eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak ise Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Camide kılınan namazın ardından defnedildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli koca ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.