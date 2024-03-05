NARKOÇELİK-4 Operasyonunda 1 ton 180 kg uyuşturucu ele geçirildi, 27 kişi yakalandı

KPSS Usulsüzlük Soruşturmasında 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS'de usulsüzlük yaptığı soruşturmasında, 2009 ve 2010 KPSS sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ile bu soruları kullanarak sınavlardan yüksek puanlar alarak kamu kurumlarına atanan 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.