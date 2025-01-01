New Orleans'ta Araçlı Terör Saldırısı: FBI Olayı Soruşturuyor

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans şehrinde aracını kalabalığın içine süren saldırganın öldüğünü, olayın "terör eylemi" çerçevesinde soruşturulacağını açıkladı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde pikap aracıyla kalabalığa dalan saldırganın akıbeti belli oldu. FBI tarafından yapılan açıklamada, saldırganın polisle girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağı aktarıldı.

ABD'li televizyon kanalı CBS, saldırganın yabancı terör gruplarıyla bağlantısı olup olmadığının veya bu gruplardan etkilenip etkilenmediğinin araştırıldığını aktardı.

"El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu"

FBI'ın New Orleans ofisinden Alethea Duncan ise yaptığı açıklamada, olay yerinde el yapımı patlayıcı düzenekler bulunduğunu ifade belirtti. Duncan, "El yapımı patlayıcı düzenekler bulundu ve bunların kullanılabilir bir düzenek olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Biden'dan "tam federal destek" teklifi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının ardından New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ile görüştüğü belirtildi. Biden'ın Cantrell'e "tam federal destek" teklifinde bulunduğu aktarıldı. Biden'ın gün boyu saldırı hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

ABD'yi sarsan saldırı

Yerel saatle 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü şehrin Fransız Mahallesi olarak tanınan bölgesindeki Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına daldı, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açtı. Polis ise saldırgana karşılık verdi. New Orleans Polis Şefi Anne Kirkpatrick düzenlediği basın toplantısında, araçlı saldırıda şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin de yaralandığını belirtti. Kirkpatrick, yaralılardan 2'sinin saldırgan tarafından vurulan polis memurları olduğunu vurguladı. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediğini belirten Kirkpatrick, "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığını" ifade etti.

Öte yandan, şehir yerel saatle 19.45'te yıllık "Sugar Bowl" maçına ev sahipliği yapacak. - LOUISIANA