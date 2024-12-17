Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Erdem Aykut:

Ky soyulduktan sonra, bunlara göstermelik ceza verirler o da zaten paraya çevrilir, üst düzey devlet yöneticileri bile komisyon karşılığı hisse alıyorsa nereden başlamak gerektiğini ve kim ve nasıl mücadele edileceğini söylemek zor, Atasözü vardır bekaret bozulduktan sonra oranı kapat diyen çok olur, hergün batıyoruz bizi soyanları spk biliyor ama ses çıkarmıyor.