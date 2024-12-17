Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı - Son Dakika
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Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

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Borsada manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen borsacı Nihat Özçelik, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Özçelik, daha önceki soruşturma kapsamında 'tehdit', 'şantaj' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla yargılanıyordu.

17.12.2024 01:46
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Borsada manipülasyon iddiasıyla daha önce polisiye soruşturma geçiren borsacı Nihat Özçelik, bu sabah gözaltına alınmıştı. Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, hakkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik'i gözaltına almıştı. 16 Aralık günü 'tehdit' ve 'şantaj' suçlamayla gözaltına alınan Özçelik, hakimlik sorgusu sonrası tutuklandı.

38 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANIYORDU

Özçelik, daha önce hakkında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, emniyet görevlisine rüşvet verip 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yargı, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Denizci Gemici:
    20 gün sonra serbest kalır. 17 5 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Çekirge misali.. 14 0 Yanıtla
  • Erdem Aykut:
    Ky soyulduktan sonra, bunlara göstermelik ceza verirler o da zaten paraya çevrilir, üst düzey devlet yöneticileri bile komisyon karşılığı hisse alıyorsa nereden başlamak gerektiğini ve kim ve nasıl mücadele edileceğini söylemek zor, Atasözü vardır bekaret bozulduktan sonra oranı kapat diyen çok olur, hergün batıyoruz bizi soyanları spk biliyor ama ses çıkarmıyor. 6 0 Yanıtla
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