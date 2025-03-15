Niksar\'da Traktör Devrildi: Sürücü Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Olay, Niksar- Başçiftlik yolu üzerindeki Hanyeri Köyü arazisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre M.M. idaresindeki 60 HE 095 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devirildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler sıkışan sürücüyü kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT