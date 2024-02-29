Norveç'te Helikopter Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Norveç'te Helikopter Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Norveç'te Bristow Norway tarafından işletilen bir helikopter, arama-kurtarma eğitimi sırasında okyanusa sert iniş yaparak 1 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza sonucu bölgedeki petrol ve doğal gaz platformlarına erişim geçici olarak durduruldu.

29.02.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Norveç'te bir helikopterin okyanusa sert iniş yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Norveç'in batısında Bristow Norway tarafından işletilen Sikorsky S-92 tipi helikopter, arama-kurtarma eğitimi sırasında okyanusa sert iniş yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, okyanustaki 6 mürettebatın helikopterle kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaza sonucu bölgedeki petrol ve doğal gaz platformlarına erişim geçici olarak durduruldu.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken helikopter şirketi tarafından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde yetkililerle işbirliği yapıldığı ifade edildi. - OSLO

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Norveç'te Helikopter Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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