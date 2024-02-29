Norveç'te Helikopter Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

3.Sayfa

Norveç'te bir helikopterin okyanusa sert iniş yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Norveç'in batısında Bristow Norway tarafından işletilen Sikorsky S-92 tipi helikopter, arama-kurtarma eğitimi sırasında okyanusa sert iniş yaptı. Polis tarafından yapılan açıklamada, okyanustaki 6 mürettebatın helikopterle kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaza sonucu bölgedeki petrol ve doğal gaz platformlarına erişim geçici olarak durduruldu.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken helikopter şirketi tarafından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde yetkililerle işbirliği yapıldığı ifade edildi. - OSLO