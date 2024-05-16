Mardin Nusaybin\'de 250 dönüm buğday tarlası yangında küle döndü

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 250 dönüm ekili buğday tarlası çıkan yangın sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, 8 Mart Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Kışla Mahallesi'nde sınır bölgesine kadar 250 dönümlük buğdayı küle çevirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi. Yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN