Nusaybin'de Artan Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika
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Nusaybin'de Artan Şiddet Olaylarına Tepki

Nusaybin\'de Artan Şiddet Olaylarına Tepki

Nusaybin'de silahlı kavgalar sonrası sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi, güvenlik çağrısında bulunuldu.

03.04.2025 11:52
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde son zamanlarda artan silahlı kavgalar, şehirdeki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşları endişelendirdi. Yaşanan şiddet olaylarına karşı tepkiler yükseldi. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Oda Başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar adına bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Özel, yaptığı açıklamada, ilçede artan şiddet olayları ve bunların yol açtığı can kayıplarına duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Özel, "Bugün burada, ilçemizde son günlerde artan şiddet olayları ve bu olayların sonucunda meydana gelen can kayıpları nedeniyle derin üzüntü ve endişelerimizi dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Nusaybin, tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve hayat tarzlarının bir arada barış içinde yaşadığı bir şehir olmuştur. Ancak son dönemde yaşanan üzücü olaylar, hepimizi derinden sarsmış ve bu huzur ortamını tehdit eder hale gelmiştir. Bizler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, ilçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, dernek başkanları ve muhtarlarımızla birlikte bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı ve gereken her türlü adımı atacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.

"Şiddet, asla bir çözüm değildir"

Öfkenin, husumetin ve silahların gölgesinde kaybedilen her canın yalnızca bir aileyi değil, tüm ilçeyi derin bir yasa boğduğunu dile getiren Özel, "Bizler, esnaf ve sanatkarlar olarak, Nusaybin'in barışçıl, hoşgörülü ve güvenli yapısının korunması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizler, her gün dükkanlarımızda birbirimize selam veren, aynı sokakları paylaşan, aynı sofralarda ekmeğimizi bölüşen insanlarız. Bu birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan yetkililere de çağrıda bulunuyoruz. İlçemizde güvenliğin sağlanması ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması adına daha güçlü önlemler alınmalıdır. Bizler de bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Nusaybin, şiddetle anılan bir ilçe değil, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olan bir şehir olması gerektiğini vurgulayan Özel, "Bu vesileyle, yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de Artan Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika

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