Nusaybin\'de içme suyu boru hattı patladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde su altında kaldı.

Akşam saatlerinde ilçenin Akarsu Kavşağı'nda Beyazsu'dan gelen içme suyu boru hattının patlaması sonucu cadde sular altında kaldı, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu üzeri Akarsu Kavşağı mevkiinde Beyazsu isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintiden Artuklu ve Kızıltepe ilçeleri başta olmak üzere hattan beslenen bölgeler etkilenmektedir. En kısa sürede su akışını sağlayabilmek için ekiplerimizin arızaya müdahalesi tüm hızıyla devam etmektedir" denildi. - MARDİN