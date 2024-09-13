Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Beyazsu mevkisinde 34 KJ 4380 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D ve R.D yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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