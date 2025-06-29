Nusaybin\'de Orman Yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı İlkadım Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - MARDİN