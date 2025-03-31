Nusaybin\'de Park Halindeki Tırlarda Yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki iki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen park halindeki iki tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında her iki tırda büyük çaplı hasar meydana geldi. - MARDİN