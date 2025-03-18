Nusaybin\'de Tır Devrildi: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 BAS 216 plakalı tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. - MARDİN