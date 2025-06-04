Nusaybin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda: 691 kök skunk bitkisi, 50 gram kubar esrar, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 14 adet fişek, 1 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN