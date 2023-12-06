 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Derelioğlu'nun kolu çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganların en ağır cezayı almalarını isteyen Derelioğlu'nun son hali yaşadığı kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

06.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:41
Abone Ol

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nun kolu çıktı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu, "En büyük cezayı almalarını istiyorum" dedi. Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu Kadıköy'de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu.

OKTAY DERELİOĞLU'NUN OMUZUNDA KIRIK VE ÇIKMA VAR

Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik" sözlerini kullandı. Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı" şeklinde konuştu.

Derelioğlu, "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiçbir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar" dedi.

Sokak ortasında tekme tokat dövülen Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi
Sokak ortasında tekme tokat dövülen Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi
Sokak ortasında tekme tokat dövülen Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • emin kararlı: maalesef trafikte bu olaylar çok yaygınlaştı. sizi tahrik eden kişiyle kavga etmeme lüksünüz yok çoğu zaman Yanıtla 8 1

Oktay Derelioğlu, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 17:59:44. #1.12#
SON DAKİKA: Trafikte saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'nun son hali kavganın boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement