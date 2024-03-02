Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi - Son Dakika
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Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi

İrem Gül'ün kaybolmasıyla ilgili olarak yapılan soruşturmada, sanık Murat Önver'in polislere söylediği 'Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor' sözleri nedeniyle beraat kararı bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Önver, İrem Gül'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı.

02.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:29
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Kütahya'nın Emet ilçesinde 4 yıl önce kaybolan İrem Gül'ü (19) evinde öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıp beraat eden eski erkek arkadaşı Murat Önver (38), karara itiraz süreci devam ederken başka suçtan gözaltına alındı. Polise söylediği sözler sonrası yeniden yapılan yargılamada sanık Önver, cesedi bulunamayan İrem Gül'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı.

Kütahya Emet Belediyesi'nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet Emniyet Müdürlüğü, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. İrem Gül'ün evinin çevresindeki kırsal alan da havadan ve karadan arandı. Mobese kameralarında yapılan incelemede İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver'in evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi.

KAN VE DOKU ÖRNEKLERİ BULUNDU

Kamera görüntülerinde Murat Önver'in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evinin bulunduğu bölgeye doğru gittiği belirlendi. Ayrıca Önver'in, İrem Gül'e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül'e ait kan ile kızın kullandığı ev ayakkabısında doku örnekleri bulundu. Sanık Önver'in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi.

'Öldürüp, gömüyorum' dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi

11 AY SÜREN YARGILAMANIN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında 'Polise mukavemet', 'Uyuşturucu' ve 'Yaralama' suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Dava dosyası, Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan'ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

CİNAYETİ AĞZINDAN KAÇIRDI

İrem Gül ile ilgili dava dosyası incelemedeyken, Murat Önver 2022 Eylül'de başka bir suçtan gözaltına alındı. İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, "Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha" dedi. Polis ekipleri tarafından Önver'in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi. Beraat kararına itirazı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yargılamanın kısa sürdüğü, yargılama aşamasında İrem Gül'ün görüldüğü iddia edilen yerlerde daha fazla araştırma yapılması ve sanığın, 'Öldürüp, gömüyorum' sözleri nedeniyle beraat kararını bozarak Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

'Öldürüp, gömüyorum' dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi

"ÖLDÜRÜP GÖMÜYORUM" SÖZLERİNİ İNKAR ETTİ

Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, "Öldürüp, gömüyorum" sözlerini de inkar etti. Mahkeme tarafından İrem Gül'ün görüldüğü değerlendirmelerinin yapıldığı tüm şehirlerde detaylı inceleme yapıldı. Ancak 2020'den bu yana İrem Gül'ün herhangi bir kaydına rastlanmadı. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül'ü 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine koyuldu.

Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan, davanın sonuna kadar takipçisi olacağını ve Emet Emniyet Müdürlüğü personeline titiz çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiğini ifade ederek, "Henüz 19 yaşındayken hayattan koparılan İrem'i öldürenlerin cezasız kalmaması ve adaletin yerini bulması için elimden gelen ne varsa yapacağım" dedi.

Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
Kaynak: DHA

Kütahya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polise 'Öldürüp, gömüyorum' dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi - Son Dakika

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