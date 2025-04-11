Ordu\'da Çöp Ayrıştırma Tesisinde İş Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Ordu'da, çöp ayrıştırma tesisinde makineye sıkışarak hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Altun (26) isimli işçi, çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Soner Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı

Zekiye ve Muammer Altun çiftinin hayatını kaybeden 26 yaşındaki oğulları Soner Altun, ilçenin Yenikent Mahallesi Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Gencin cenaze törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, çok sayıda vatandaş ve aile yakınları katıldı. - ORDU