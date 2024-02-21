Ordu\'da Ev Hırsızı Tutuklandı

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, Perşembe ilçesi İmeçli Mahallesi'nde 4 faili meçhul, 2 evden hırsızlık, 1 suç eşyasını satın alma ve konut dokunulmazlığının ihlali suçları meydana geldi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelinin S.A. (43) olduğu belirlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda hırsızlığa konu 2 adet televizyon ve bakır malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlığa konu eşyaları satın alan 2 şahsa da 'suç eşyasını satın alma veya kabul etme' suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU