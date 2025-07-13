Ordu\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Ordu'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesindeki organize sanayi bölgesinde Erol A.'ya ait Akdeniz Geri Dönüşüm isimli tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın tesisi sardı. İçeride plastik, kağıt gibi malzemelerin olmasından dolayı yangın hızla yayılırken, olay yerine tankerler ile su takviyesi yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 20 araç ve yaklaşık 100 personel ile yangına müdahale etti. Bu esnada ekipler iş makineleri yardımıyla yanan malzemelere müdahalede bulundu. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Öte yandan olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, tesiste bulunan bir iş makinesi tamamen yanarak küle döndü. Tesiste de büyük çaplı hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - ORDU