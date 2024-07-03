Ordu\'da işçi kütük düşmesi sonucu hayatını kaybetti

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Ordu'da çalıştığı fabrikada üzerine kütük düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçe Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sırada üzerine kütük devrilen Halil Özdemir (36) ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında alınan Halil Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN