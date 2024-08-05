Ordu'da restoran tartışması arbedeye dönüştü - Son Dakika
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Ordu'da restoran tartışması arbedeye dönüştü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi hakkında konutu terk etmeme kararı verildi, bir kişi ise serbest bırakıldı.

05.08.2024 20:30
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi hakkında konutu terk etmeme kararı verildi, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların 'rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

9 aylık bebek olay esnasında darbe aldı

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 kişiden Erkan G. tutuklandı, Abdüssamed A. hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi, Ercan G. ise ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Aybastı, ordu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da restoran tartışması arbedeye dönüştü - Son Dakika

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