Ordu\'da Silah Operasyonu: 1 Tutuklu

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından silah imalat ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde E.B. (53), H.K. (75) ve D.A.K. (70) isimli şahıslara ait 3 farklı adreste adli arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapağı, 4 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca mekanizması, 1 adet tabanca horozu, 8 adet tabanca kebzesi, 16 adet tabanca iğnesi, 9 adet icra yayı ve mili, 4 adet tabanca kalıbı, 8 adet tabanca şarjörü, 69 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 2 adet elektrik fünyeli patlayıcı madde ve tabanca yapımında kullanılan sanayi tipi makinalar ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirildi, şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Olay ile ilgili adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden E.B. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU