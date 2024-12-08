Ordu'da Suç Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Suç Operasyonu: 24 Tutuklama

Ordu merkezli 14 ildeki operasyonda 43 kişi gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı, 19'u serbest bırakıldı.

08.12.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen organize suç operasyonunda gözaltına alınan 43 şahıstan 24'ü tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafında; 'Örgüt Kurmak ve Yönetmek', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarına yönelik, Ordu merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin illerinde operasyon düzenlendi. 57 şüpheliye yönelik 69 adreste düzenlenen operasyonda 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 105 adet farklı firmalara ait kaşe, 3 adet imza kaşesi, 25 adet çek sureti, 12 adet senet, çok sayıda paravan şirketlere ait fatura ve doküman, 2 adet 9 milimetre tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 62 adet fişek ele geçirildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen 43 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Suç Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:51 Suriye’den kaçan Esad’ın garajındaki onlarca araca el konuldu Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 15:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Suç Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.