Ordu\'nun Fatsa ilçesinde ev yangını

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ö. isimli şahsa ait 2 katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evin zemin katı kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU