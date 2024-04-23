Ormanda aracına aldığı müşteri tarafından öldürülen taksi şoförü, toprağa verildi - Son Dakika
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Ormanda aracına aldığı müşteri tarafından öldürülen taksi şoförü, toprağa verildi

Kastamonu'da kayıp olarak arandığı sırada ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan ve müşterisi tarafından öldürüldüğü belirlenen ticari taksi şoförü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

23.04.2024 20:20  Güncelleme: 20:22
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Ormanda aracına aldığı müşteri tarafından öldürülen taksi şoförü, toprağa verildi

KASTAMONU - Kastamonu'da kayıp olarak arandığı sırada ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan ve müşterisi tarafından öldürüldüğü belirlenen ticari taksi şoförü, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00'den itibaren kendisinden haber alınamayan ticari taksi şoförü Akif Eymür için arama çalışması başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve yakınları tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde Eymür'ün kullandığı ticari taksi Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde ormanlık alanda bulundu. Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ticari taksiden 500 metre uzaklıkta Eymür'ün silahla vurulmuş halde cansız bedinini buldu. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eymür'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Olayla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Eymür'ün aracına, kaybolmadan önce 18 yaşındaki M.B.'nin bindiği tespit edildi. Ekipler tarafından cinayet şüphelisi M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Son yolcuğuna uğurlandı

Müşterisi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü iddia edilen taksi şoförü Akif Eymür'ün cenazesi, Araç ilçesindeki Veznedar Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ilçe halkı ile Eymür'ün yakınları katıldı. Eymür'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Alınörün köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ormanda aracına aldığı müşteri tarafından öldürülen taksi şoförü, toprağa verildi - Son Dakika

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