Ortaköy'de Silahlı Olay: Genç Kız Yaralandı, Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ortaköy'de Silahlı Olay: Genç Kız Yaralandı, Şahıs Hayatını Kaybetti

16 yaşındaki M.S.K., tartışma sonrası B.Y. tarafından vuruldu; B.Y. intihar etti.

02.04.2025 21:56
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Önce 16 yaşındaki genç kızı sonra kendisini silahla vurdu

ÇORUM - Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir şahıs, 16 yaşındaki kızı silahla yaraladıktan sonra kendini vurdu. Şahıs hayatını kaybederken, genç kız tedavi altına alındı.

Olay, Çorum'un Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. ile 16 yaşındaki M.S.K. isimli genç kız arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y., M.S.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan B.Y., ilçedeki İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan B.Y. hayatını kaybetti. M.S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ortaköy'de Silahlı Olay: Genç Kız Yaralandı, Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortaköy'de Silahlı Olay: Genç Kız Yaralandı, Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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