Osmaniye Bahçe\'de köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Osmaniye Bahçe'de köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi yolunda hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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