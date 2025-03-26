Osmaniye'de 1 Milyon Lira Değerinde Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 1 Milyon Lira Değerinde Sahte Ürün Ele Geçirildi

Osmaniye\'de 1 Milyon Lira Değerinde Sahte Ürün Ele Geçirildi

Toprakkale'de yapılan operasyonda, ünlü markalara ait sahte 1.043 tişört bulundu.

26.03.2025 15:27
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde ünlü markalara ait 1 milyon 50 bin lira değerinde sahte ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar soncunda, kaçak yollarla üretilen dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kente getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bu çerçevede, D400 kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan taklit markalı bin 43 tişört ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü H.D. (45) hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 1 Milyon Lira Değerinde Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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