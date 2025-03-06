Osmaniye\'de Ahır Yangını: 16 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Çelik'e ait evin bahçesindeki ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - OSMANİYE