Osmaniye\'nin Sumbas ilçesinde bir evde 2 ceset bulundu

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir evde 2, çevresindeyse silahla vurulmuş halde 1 ceset bulundu.

Olay, Sumbas'ın Gaffarlı köyü Şırnak mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Silahla vurulmuş olan bir şahsın ev çevresinde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler; ev içerisinde 2, çevredeyse 1 şahsın cesediyle karşılaştı. Şahısların kimlik tespitinde; 46 yaşındaki Yusuf Özerli, eşi 41 yaşındaki Şadiye Özerli ve kayınbiraderi Hacı Ahmet Cengiz olduğu belirlendi. - OSMANİYE