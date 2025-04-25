Osmaniye\'de Evde Yangın: Maddi Hasar Yok

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi Karasu Yolu üzerinde bulunan Hasan Sert'e ait evde, sabah saat 06.20 sularında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin yatak odası ve salon bölümünü kullanılmaz hale getirdi.

Olay yerine hızla intikal eden Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma işlemleri de titizlikle gerçekleştirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının daha büyük bir alana yayılmasını önledi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE