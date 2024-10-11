Osmaniye\'de Kaçak Alkol İmalathanesine Baskın

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Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yüzey temizleyici adı altında kargo firması üzerinden alkol gönderen kaçak imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin Türk Lirası olan etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol üretimi ve satışının engellenmesi amacıyla Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde kaçak olduğu tespit edilen bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira değerinde 5 litrelik 792 adet bidon içerisinde 3 bin 960 litre etil alkol, 13 adet 1 tonluk plastik tank, 3 adet 10 tonluk plastik tank, 2 adet 2 tonluk metal karışım tankı, 600 adet 5 litrelik boş bidon, 2 adet paketleme makinesi ve 1 takım karbon filtreleme sistemi ele geçirildi. Yapılan araştırmada, söz konusu etil alkolün içki yapılmasında kullanıldığı, farklı illere yüzey temizleyici olarak kargo firması üzerinden gönderildiği tespit edildi.

Olayda yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek" suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE