Osmaniye'de silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Osmaniye\'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Lütfü E.'ye ait eve hırsızlık girişiminde bulunanlarla akrabaları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

01.07.2024 01:37
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahlı çatışma çıktı, yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Düziçi ilçesi Ellek Beldesi Çıraz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Lütfü E.'ye ait eve hırsızlığa gelenlerle Lütfü E.'nin akrabaları arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Veli E. (32) ve Mesut İ. (46) yaralandı. Hırsızlar kaçarak olay yerinden uzaklaşırken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika
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