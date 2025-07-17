Osmaniye'de Tır Devrildi: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Tır Devrildi: Sürücü Kurtarıldı

Osmaniye\'de Tır Devrildi: Sürücü Kurtarıldı
17.07.2025 13:29  Güncelleme: 13:35
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Bahçe ilçesi Osmaniye- Gaziantep istikameti Bahçe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü N.E., Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Tır Devrildi: Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

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