Osmaniye'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe mevkisinde meydana geldi. Bülent H. idaresindeki 33 APS 178 plakalı tırın dorse kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Aracın dorsesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Tır Dorsesinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?