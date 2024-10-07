Osmaniye\'de Yayla Evi Yangını

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Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda çıkan yangında yayla evi kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye Zorkun Yaylası'nda bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ormana yakın konumda bulunan yayla evinden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - OSMANİYE