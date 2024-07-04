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Otluk alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Nazım Sav Caddesi üzerinde Göçmen Konutları karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durum güvenlik güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ölüm vakasına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında Muratlı Cumhuriyet Savcısı Tayyip Taşdelen ve Tekirdağ İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma yaptı.

Şahsın 60 yaşındaki Recep İnler olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.