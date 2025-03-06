Otoyolda Kaza: 2 Ölü

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Otoyoldaki korkunç kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde emniyet şeridine park ettiği tırın arkasında kontrollerde bulunan şoförün ezilerek hayatını kaybettiği kazanın ardından diğer tır şoföründen de acı haber geldi.

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Avrupa Serbest Bölgesi'nden aldığı yükü İstanbul'a sevk eden Metin Maşalacı, kullandığı tırı emniyet şeridine çekti. Metin Maşalacı dorsenin arka kısmında kontrollerde bulunduğu sırada aynı yöndeki İdris Gökhan idaresindeki kamyon, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası kamyonla dorse arasında sıkışan Metin Maşalacı, feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan sürücü İdris Gökhan ise itfaiye kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yaralı kurtarıldı.

Sürücü İdris Gökhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.