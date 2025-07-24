Ovacık\'ta Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangının tehdit ettiği Kışlapazarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Pazaryeri Mahallesi mevkiindeki ormanda dün 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin yoğun müdahalesiyle yangın 22 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1.5 saat sonra aynı bölgede rüzgarın etkisiyle yangın yeniden alevlenerek yerleşim yerine doğru ilerlemeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, ve iş makineleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi. Havanın kararması sebebiyle yangına karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan köy muhtarı Sıdkı Par, bazı yerel haber sitelerinde çıkan haberlerdeki beyanların kendisine ait olmadığını belirterek, alkollü olarak yakalanan şahsın yangınla ilgisi olup olmadığını bilmediğini söyledi. - KARABÜK