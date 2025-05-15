Oyuncak Tabancayla Polise Direniş - Son Dakika
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Oyuncak Tabancayla Polise Direniş

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Aksaray'da bunalımda bir genç, oyuncak tabancayla kendine zarar verme girişiminde bulundu.

15.05.2025 02:17
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Oyuncak tabancayla polisi alarma geçirdi

Çelik yelek giyen polislerin daireye sızıp şahsı yakaladığı anlar kamerada

"Siz beni kurtaramazsınız, hepinizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben Atatürk'ün oğluyum"

AKSARAY - Aksaray'da bunalıma giren genç, oyuncak tabancayla pencereye çıkıp hem kendine hem de polise tabanca doğrulttu. Tabancanın oyuncak olduğundan habersiz olan polis, çelik yeleklerini giyerek evin içine sızdı. Odadan çıkan şahıs polisin apansız müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay geçtiğimiz gece yarısı Paşacık Mahallesi 1613 Sokak Sahra Apartmanı'nın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgeye göre, bunalıma girdiği iddia edilen 23 yaşındaki B.İ., ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin odasına kendini kilitledi. Önce oda içinde bağırıp çağıran şahıs daha sonra eline geçirdiği oyuncak tabancayla pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Pencereden bağıran eli tabancalı şahsı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi şahsın elindeki tabancanın oyuncak olduğundan habersiz herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale etmek istedi. Elindeki tabancayı kimi zaman kendi kafasına, kimi zaman da polis ekiplerine doğrultan şahıs tedirginliğin dozunu artırınca ekipler üzerine çelik yelek giydi.

"Allah'ın oğlu musun da derdime derman olacaksınız?"

Şahsı ikna edip sakinleştirmek için uzun süre dil döken polis ekiplerine olmadık sözler sarf eden B.İ., "Hangi biriniz derdime derman oldunuz lan? Lan bırakın lan, Allah'ın oğlu musunuz da derdime derman olacaksınız? Ben cehennemimi oluşturmuşum zaten, siz beni kurtaramazsınız. Sen kimsin ben seni nereden tanıyorum ya? ya ne konuşacağım da, Allah mısın da ben seninle konuşacağım? Sen bana neyin faydasını sunacaksın da ben seninle konuşacağım?" dedi. Bir türlü ikna olmayan şahıs bir ara ellerini semaya açıp dua etti.

Şahıs apansız müdahaleyle etkisiz hale getirildi

Şahsın pencereden odaya girmesi üzerine çelik yelekli sivil polis memurları şahsın ailesinin kapıyı açmasıyla daireye girerek pusuya yattı. Gencin odadan çıkmasını bekleyen polis memurlarının kimisi yan odaya, kimisi de kapının arkasına geçerek saklandı. Şahsın odadan çıkması üzerine hem arkadan hem de önden apansız bir müdahalede bulunan polis memurları şahsı anında etkisiz hale getirmeyi başardı. Hemen yere yatırılan şahsa bir yandan ters kelepçe takılırken öte yanda polis memurlarınca üst araması yapıldı. Yakalanmasına rağmen bağırmaya devam eden şahıs kelepçelenip üst aramasından sonra ayağa kaldırıldı.

"Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben de Atatürk'ün oğluyum"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs apartmandan çıkarılırken de bağırmayı sürdürdü. Merdivenlerden inerken, "Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim" diyen B.İ. apartmandan çıkarılırken fark ettiği basın mensuplarına da "Çekmeyin" diye tepki gösterdi. Yakalanmadan önce polis memurlarına olmadık sözler sarf eden şahıs, elleri kelepçeli olarak dışarı çıkarıldığında sanki onca lafı kendisi etmemiş gibi polis memurlarına, "Ağabey ben kötü bir insan değilim. Beni öyle şey yapmayın ağabey. Annem ile bir görüşeyim gitmeden. Ağabey bir dakika annemle görüşeyim. Ben Atatürk'ün oğluyum. Biz Türkoğlu Türk'üz, Atatürk'ün oğluyuz" dedi. Ele geçirilen tabancayı inceleyen polis ekipleri tabancanın oyuncak olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis otosuna bindirilirken, ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şahsa ifadesinin ardından Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oyuncak Tabancayla Polise Direniş - Son Dakika

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