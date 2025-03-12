Pakistan'da Rehin Krizi: 190 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Pakistan'da Rehin Krizi: 190 Kişi Kurtarıldı

Belucistan'da BLA'nın tren saldırısında 190 rehine kurtarıldı, operasyon devam ediyor.

12.03.2025 14:17
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Pakistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün trende rehin aldığı yolculardan kurtarılanların sayısının 190'a yükseldiği, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütünün Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde dün bir yolcu trenine düzenlediği saldırı sonrası rehine krizi devam ediyor. Güvenlik güçlerinin devam eden operasyonunda kurtarılan rehinelerin sayısı 190'a yükseldi. Güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen saldırganların sayısının ise 30'a yükseldiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, rehin alınan yolcuların yanında intihar bombacılarının beklediği ve bunun rehineleri kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Yetkililer, daha önce 10 rehinenin hayatını kaybettiğini açıklarken, 37 yaralının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, operasyonun yakında başarıya ulaşacağını ve teröristlerin etkisiz hale getirileceğini umduğunu ifade etti. Şerif, kutsal ve mübarek Ramazan ayında masum yolcuların hedef alınmasının, teröristlerin Müslümanlıkla, Pakistan ve Belucistan ile hiçbir ilişkisi olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Saldırı anına ait görüntüler yayınlandı

BLA militanları dün Ketta- Peşaver seferini yapan yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu trene ateş açmış, demiryolunu bombalamış ve yolcuları rehin almıştı. BLA, saldırı anının ve rehinlerin yer aldığı görüntüleri yayınladı. Örgüt tarafından yayınlanan görüntülerde, trenin tünele yaklaştığı sırada raylara döşenen bombanın infilak ettiği görülüyor. Görüntünün diğer kısmında ise demiryolunun kenarında bekletilen rehineler yer alıyor. Yetkililer saldırganların rehineleri canlı kalkan olarak kullandığını belirtiyor.

Örgüt, BLA üyesi tutukluların 48 saat içinde serbest bırakılmaması durumunda rehineleri infaz etmeye başlayacaklarını açıklamıştı. - BELUCİSTAN

Kaynak: İHA

Operasyon, Pakistan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Rehin Krizi: 190 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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