Pamukova\'da Tır Yangını

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda iş makinesi taşıyan tır alevlere teslim oldu. Lastiğin patlaması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan 41 PL 722 plakalı iş makinesi yüklü tırın lastiği patladı. Patlayan lastik, aracın teker kısmında yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA