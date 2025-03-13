Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tomruk yüklü tırın balatalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya şahit olan bir kişi ise, o anları spiker gibi anlattı.
Mekece rampalarında meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 RL 440 plakalı tomruk yükü tırın balatalarında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay anında bölgede bulunan bir vatandaş ise yangını adeta bir spiker gibi anlatarak kayda aldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Pamukova'da Tır Yangını - Son Dakika
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