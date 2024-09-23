Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

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Park halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 724 Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.