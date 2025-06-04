Pastane yangını asansör panosundan çıkmış
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı pastanede çıkan yangın asansör kapısının elektrik panosundan çıkmış.
Olay, Dün öğlen saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerindeki 5 katlı Şar Pastanesi binasında meydana geldi. Binanın en üst katında çıkan yangında alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebi belirlendi
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede yangının binanın asansör kapısının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pastanede Yangın: Neden Elektrik Panosu - Son Dakika
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