Patnos'ta Suçlar Önleniyor - Son Dakika
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Patnos'ta Suçlar Önleniyor

Patnos\'ta Suçlar Önleniyor
27.06.2025 11:28
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Patnos'ta emniyetin önleyici çalışmaları sayesinde suç oranı düştü, halk memnuniyeti arttı.

AĞRI (İHA) Patnos'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı ve planlı çalışmaları sayesinde, birçok suç henüz işlenmeden engelleniyor. Özellikle sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve düğünlerde silahla havaya ateş açma gibi asayiş olaylarının yaşanmadan önüne geçilmesi, ilçe halkında büyük memnuniyet oluşturdu.

Geçmiş yıllarda Kurban Bayramı öncesi sıkça görülen sahte para vakalarının bu yıl hiç yaşanmaması dikkat çekti. Emniyet birimlerinin pazar yerlerinde yaptığı denetimler, broşürlü uyarılar ve sahada bire bir bilgilendirme çalışmalarıyla esnaf ve vatandaş bilinçlendirildi. Bu çalışmalar sayesinde bayram boyunca hiçbir sahte para vakasına rastlanmadı.

Aynı şekilde, sosyal medya üzerinden yapılan ve "sazan sarmalı" olarak bilinen sosyal platformlar üzerinden yapılan vb dolandırıcılık, hırsızlık yöntemlerine karşı Patnos emniyeti broşür ve örneklerle bizzat vatandaşları esnafı tek tek gezerek bilinçlendirip uyarılarda bulunduğu bu sayede ciddi şekilde İlçeye zarar veren bu konuların şüphelileri artık emellerine ulaşamadığı ayrıca kontrollü şekilde gece ve gündüz devriyeleriyle suç oran ciddi şekilde düştü. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, havaya ateş açılmasına karşı sıkı tedbirler alındı. Düğün sahipleri önceden uyarılarak bilinçlendirildi, yapılan ani denetimlerle ruhsatsız silah kullanımı caydırıldı. Bu önlemler sayesinde hem can güvenliği sağlandı hem de mahallelerdeki huzur bozulmadı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, önleyici polislik anlayışının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, vatandaşlardan da destek gördüklerini ifade etti. İlçe sakinleri ise alınan önlemlerden son derece memnun. "Eskiden endişe ettiğimiz olaylar artık yaşanmıyor. Polis her yerde, kendimizi güvende hissediyoruz" diyen vatandaşlar, yapılan çalışmaların sadece güvenliği değil, günlük yaşam kalitesini de artırdığını söylüyor. İlçede geniş bir kesim, Patnos Emniyeti'nin bu başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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