Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 3 Ağustos tarihinde BTÖ mensupları tarafından önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un tedavisi sona erdi - Son Dakika