Pendik'te 2 Katlı Bina Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Pendik'te 2 Katlı Bina Alev Alev Yandı

Pendik'te çıkan yangında, 2 katlı bina çatısından başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralanma olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

30.05.2024 20:02
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Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te 2 katlı binada yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın saat 17.00 sıralarında Pendik Göçbeyli Köyü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önleme alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrası binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 2 Katlı Bina Alev Alev Yandı - Son Dakika

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