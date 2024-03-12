Pendik'te 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Pendik'te 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Pendik'te bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalleli büyük panik yaşarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

12.03.2024 20:28
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Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan bir vatandaş, "Evde olmadığım için hiçbir şey bilmiyorum. Daha eve bile giremedim. Yaralı yok bildiğimiz kadarıyla. İtfaiye ekipleri geldiler, olaya müdahale ettiler. Şu anda bekliyoruz" dedi. Polis, yangına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Pendik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika

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