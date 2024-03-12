3.Sayfa

Pendik'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan bir vatandaş, "Evde olmadığım için hiçbir şey bilmiyorum. Daha eve bile giremedim. Yaralı yok bildiğimiz kadarıyla. İtfaiye ekipleri geldiler, olaya müdahale ettiler. Şu anda bekliyoruz" dedi. Polis, yangına ilişkin çalışma başlattı.